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Азербайджанских военных обвинили в захвате еще одного села в Армении (карта)

Азербайджанских военных обвинили в захвате еще одного села в Армении (карта)
14:35 Сегодня Телеграф

Представители Минобороны Армении заявили, что село Шурнух останется под контролем армянских военных, а охранять дорогу помогут российские пограничники.

Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Armenia

По словам старосты села Акопа Аршакяна, никто и даже он до последнего не знали, что будет с поселением, поэтому местных жителей попросили самим решать, эвакуироваться или нет.

Он также отметил, что азербайджанские военные требуют 12 домов в селе Шурнух Сюникской области Армении. Они даже приходили в село "со своим GPS, сняли метки, показали русским и ушли".

Отмечается, что согласно позиции Баку, им должны отойти 12 домов села, которые находятся с правой (восточной) стороны дороги Горис-Капан. Известно, что Азербайджан и Армения давно спорят за эту территорию, поскольку одна часть села находится прямо на границе, а вторая – на территории Азербайджана.

Нагорный Карабах

В тоже время, Шурнух находится за границей территории, где располагаются российские миротворцы.

Карабах российские миротворцы

Добавим, что буквально неделю назад подразделения азербайджанской армии уже устраивали прецедент в районе указанного села, когда подошли на расстояние 1-1,5 км от села Шурнух по лесной дороге. ПОзже стороны конфликта пришли к тому, что Шурнух остается под контролем армянской стороны.

"Российская сторона была информирована, что был сбор, мы собирались помешать этому. Они были обеспокоены, что будут провокации, возникнет напряжение. Они пришли, договорились, что деревня полностью останется под нашим контролем. Но все равно в 100 метрах будут азербайджанцы", - рассказал тогда староста села. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в армянском селе Воротан в Нагорном Карабахе, где в последние дни наблюдается резкое усиление контроля территорий со стороны России, якобы, заметили азербайджанских военных.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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