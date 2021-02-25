Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении

В Минобороны РФ отреагировали на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна про "Искандеры" в Нагорном Карабахе, заявив, что эти ракетные комплексы в военном конфликте не применялись.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны РФ.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - отмечается в нем.

Также в российском военном министерстве уточнили, что весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию, - заверили в ведомстве.

Отметим, что в четверг, 25 февраля, на фоне возобновления протестов в Армении, президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Николом Пашиняном и настоял на соблюдении сдержанности.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - рассказал об итогах разговора пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава правительства Армении Никол Пашинян попал в скандал во время посещения церкви Сисиана.