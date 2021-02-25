У президента есть три дня: переворот в Армении набирает оборотов (видео)

В Армении, где с новой силой вспыхнули в четверг, 25 февраля, протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция перекрыла входы в парламент.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Лидер "Движения во спасение Родины" Вазген Манукян заявил, что нужно быть терпеливыми и быть готовыми провести у парламента всю ночь. По его словам, это исторический момент и упустив его, армяне потеряют родину.

Также планируется, что оппозиция установит палатки возле парламента Армении. В свою очередь, координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция готова встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса его отставки.

В то же время он подчеркнул, что необходимо всеми силами стараться не допустить столкновения между участниками митинга – будь-то сторонники Пашиняна, будь-то его противники.

Добавим, что у президента Армении есть три дня для того, чтобы поменять руководство ВС Армении. С другой стороны, Конституционный суд Армении имеет право на принятие решения по обращению президента в 5-дневный срок. То есть максимальный срок для разрешения ситуации – 8 дней.

Напомним, протесты в Армении регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, которые подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши. В Армении соглашение восприняли, как капитуляцию, в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отправить премьера Никола Пашиняна в отставку.

Как сообщал "Телеграф", ранее противники Пашиняна выходили с протестами в конце декабря.