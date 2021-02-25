Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий
Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий

У президента есть три дня: переворот в Армении набирает оборотов (видео)

У президента есть три дня: переворот в Армении набирает оборотов (видео)
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Армении, где с новой силой вспыхнули в четверг, 25 февраля, протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция перекрыла входы в парламент.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Лидер "Движения во спасение Родины" Вазген Манукян заявил, что нужно быть терпеливыми и быть готовыми провести у парламента всю ночь. По его словам, это исторический момент и упустив его, армяне потеряют родину.

Также планируется, что оппозиция установит палатки возле парламента Армении. В свою очередь, координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция готова встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса его отставки.

В то же время он подчеркнул, что необходимо всеми силами стараться не допустить столкновения между участниками митинга – будь-то сторонники Пашиняна, будь-то его противники.

Добавим, что у президента Армении есть три дня для того, чтобы поменять руководство ВС Армении. С другой стороны, Конституционный суд Армении имеет право на принятие решения по обращению президента в 5-дневный срок. То есть максимальный срок для разрешения ситуации – 8 дней.

Напомним, протесты в Армении регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, которые подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши. В Армении соглашение восприняли, как капитуляцию, в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отправить премьера Никола Пашиняна в отставку

Как сообщал "Телеграф", ранее противники Пашиняна выходили с протестами в конце декабря

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 544

Все по теме:

Протесты, Армения, Видео, Никол Пашинян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европейские компании массово бросают Путина с его газопроводом
02 В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
03 Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец
04 С-400 невозможно было остановить: путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)
05 Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь