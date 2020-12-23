Снег и мороз не помеха: протестующие в Ереване разбили палатки у офиса Пашиняна (видео)

Оппозиционеры "Движения за спасение родины", которые во вторник, 22 декабря, вышли на площадь Республики в Ереване с требованием отставки премьера-министра Никола Пашиняна, в среду, 23 декабря, еще больше "укрепились" в центре Армении, развернув палаточный городок, причем этому не помешал ни снег, ни мороз.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Армения".

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания "позорного документа по Карабаху" (имеется ввиду трехстороннее мирное соглашение, - Авт.).

На кадрах можно увидеть палатки, которые установлены на половину в снегу. Сами протестующие греются у кустарских печей, на них же и готовят.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава правительства Армении Никол Пашинян попал в скандал во время посещения церкви Сисиана.