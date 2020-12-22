Скачать
Вторник, 22.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Зеленского записали в "мифы" трату денег COVID-фонда на дороги и нехватку кислорода в Украине
У Зеленского записали в "мифы" трату денег COVID-фонда на дороги и нехватку кислорода в Украине
О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса
О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса
Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно
Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно
Аталанта может подписать второго украинца уже в январе
Аталанта может подписать второго украинца уже в январе

Заблокировали здание правительства и трассу: в Армении с новой силой требуют отставки Пашиняна (видео)

Заблокировали здание правительства и трассу: в Армении с новой силой требуют отставки Пашиняна (видео)
14:10 Сегодня Телеграф Фото: telegram - SputnikArmenia

22 декабря в столице Армении Ереване, на площади Республики на митинг оппозиционных сил собрались тысячи человек. Все они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

Толпы стекаются из разных районов города к Площади Республики.

В центре города силовики оцепили Дом правительства, куда стягиваются сторонники оппозиции.

Противники Пашиняна, требующие его отставки, объявили "общенациональную забастовку", которую они также называют "акцией неповиновения".

Кадры с места событий:



При этом оппозиция заявила, что не покинет площадь Республики до ухода Никола Пашиняна в отставку.

В то же время участники акции протеста в Ереване начали окружать здание правительства.



Протестующие граждане даже перекрыли трассу Ереван-Ванадзор.

Читайте также в материале "Телеграфа": Пашинян попал в скандал во время посещения церкви Сисиана. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армения, Ереван, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Если месячные, надо сидеть дома": кашляющий таксист поскандалил с женщиной из-за маски в Харькове (видео)
02 Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
03 Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
04 Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
05 Путин отправил наемников в зону еще одного конфликта и потерпел неудачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасен для детей, возможно неуязвим для тестов и вакцин: что медики говорят про новый коронавирус
Опасен для детей, возможно неуязвим для тестов и вакцин: что медики говорят про новый коронавирус
На Львовщине неизвестные вандалы повредили важный исторический памятник археологии (фото)
На Львовщине неизвестные вандалы повредили важный исторический памятник археологии (фото)
Россия не улучшит отношения с США при Байдене: озвучен прогноз
Россия не улучшит отношения с США при Байдене: озвучен прогноз
&quot;Дом-2&quot; не закрывается? Появились интересные слухи про скандальное шоу
"Дом-2" не закрывается? Появились интересные слухи про скандальное шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь