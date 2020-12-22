Заблокировали здание правительства и трассу: в Армении с новой силой требуют отставки Пашиняна (видео)

22 декабря в столице Армении Ереване, на площади Республики на митинг оппозиционных сил собрались тысячи человек. Все они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

Толпы стекаются из разных районов города к Площади Республики.

В центре города силовики оцепили Дом правительства, куда стягиваются сторонники оппозиции.

Противники Пашиняна, требующие его отставки, объявили "общенациональную забастовку", которую они также называют "акцией неповиновения".

Кадры с места событий:







При этом оппозиция заявила, что не покинет площадь Республики до ухода Никола Пашиняна в отставку.

В то же время участники акции протеста в Ереване начали окружать здание правительства.







Протестующие граждане даже перекрыли трассу Ереван-Ванадзор.

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