Заблокировали здание правительства и трассу: в Армении с новой силой требуют отставки Пашиняна (видео)

22 декабря в столице Армении Ереване, на площади Республики на митинг оппозиционных сил собрались тысячи человек. Все они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.
Толпы стекаются из разных районов города к Площади Республики.
В центре города силовики оцепили Дом правительства, куда стягиваются сторонники оппозиции.
Противники Пашиняна, требующие его отставки, объявили "общенациональную забастовку", которую они также называют "акцией неповиновения".
Кадры с места событий:
При этом оппозиция заявила, что не покинет площадь Республики до ухода Никола Пашиняна в отставку.
В то же время участники акции протеста в Ереване начали окружать здание правительства.
Протестующие граждане даже перекрыли трассу Ереван-Ванадзор.
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