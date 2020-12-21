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Пашинян после протестов в Ереване оскандалился в другом регионе Армении: видео и детали

Пашинян после протестов в Ереване оскандалился в другом регионе Армении: видео и детали
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава правительства Армении Никол Пашинян попал в скандал во время посещения церкви Сисиана. 

Как сообщает Спутник.Армения в Телеграм, местный священник Тер Паргев Зейналян отказался пожать тому руку. 

Помимо того, утверждается, что священник якобы попросил Пашиняна покинуть церковь. 

Это происшествие сильно разъярило сторонников премьера Армении и те толпой прибыли к церкви, чтобы совершить самосуд, однако на входе в церковь их остановила полиция. 

Сам Зейналян заявил, что поступил так по личным причинам из-за того, что происходит в стране. 

"Я не видел Никола Пашиняна при входе в церковь, был у себя в кабинете. Я ему не запрещал входить в храм, но сказал, чтобы ждал Божьего суда", - сказал он. 

В Телеграм-канале непризнанной "НКР", пишут, что во время встречи с жителями Сисиана, Пашинян заявил, что не стоит обвинять нынешнюю власть Армении в демаркации границ, так как они были обозначены еще в 2010 году. 

Там же сообщают, что после неудачного визита в южные области страны, Пашинян решил вернуться в столицу. 

Город Сисиан находится в Сюникской области на юге страны. 

Напомним, после капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах, по всей стране проходят масштабные акции протеста с требованием отправить в отставку Никола Пашиняна. 

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Все по теме:

Армения, Карабах, Никол Пашинян, Сисиан.

Автор:

Телеграф
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