Пашинян после протестов в Ереване оскандалился в другом регионе Армении: видео и детали

Глава правительства Армении Никол Пашинян попал в скандал во время посещения церкви Сисиана.

Как сообщает Спутник.Армения в Телеграм, местный священник Тер Паргев Зейналян отказался пожать тому руку.

Помимо того, утверждается, что священник якобы попросил Пашиняна покинуть церковь.

Это происшествие сильно разъярило сторонников премьера Армении и те толпой прибыли к церкви, чтобы совершить самосуд, однако на входе в церковь их остановила полиция.

Сам Зейналян заявил, что поступил так по личным причинам из-за того, что происходит в стране.

"Я не видел Никола Пашиняна при входе в церковь, был у себя в кабинете. Я ему не запрещал входить в храм, но сказал, чтобы ждал Божьего суда", - сказал он.

В Телеграм-канале непризнанной "НКР", пишут, что во время встречи с жителями Сисиана, Пашинян заявил, что не стоит обвинять нынешнюю власть Армении в демаркации границ, так как они были обозначены еще в 2010 году.

Там же сообщают, что после неудачного визита в южные области страны, Пашинян решил вернуться в столицу.

Город Сисиан находится в Сюникской области на юге страны.

Напомним, после капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах, по всей стране проходят масштабные акции протеста с требованием отправить в отставку Никола Пашиняна.