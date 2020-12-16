Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
В России нашли позитив в отравлении Навального
В России нашли позитив в отравлении Навального
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)

"Пашинян, где ты?" В Ереване новые протесты из-за пропажи военных в Карабахе (видео)

"Пашинян, где ты?" В Ереване новые протесты из-за пропажи военных в Карабахе (видео)
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф

В Ереване вспыхнула новая волна протестов. Родители пропавших без вести солдат вышли под ворота здания Минобороны Армении и пробрались на территорию ведомства.

Об этом сообщает Aysor.am.

"У КПП произошла небольшая потасовка. Родные пропавших требовали пропустить их в Минобороны. В результате была сломана дверь - родственники зашли через ворота, оттеснив охрану", - говорится в сообщении.

Далее протестующие попытались пробраться внутрь административного здания. Они требуют немедленно предоставить информацию о своих родственниках, но пока не получили внятного ответа.

Накануне стало известно, что азербайджанцы обнаружили армянских солдат, прятавшихся в лесах Гадрута около месяца, некоторые из которых были убиты, а другие взяты в плен.

Вот что происходило возле здания Минобороны Армении:

Вскоре министр обороны Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба Оник Гаспарян сдались и согласились встретиться с родственниками пропавших без вести. Они примут группу из 10 человек. Остальные участники акции требуют пропустить их через КПП, но путь им преграждают полицейские.

"Миротворцы" Путина поставили Азербайджан в жесткие рамки в Карабахе

Один из протестующих с криком обратился к премьер-министру Николе Пашиняну и членов фракции "Мой шаг" и потребовал от них ответа.

"Я же говорил сыну, не иди. Пашинян, где ты? Где твои депутаты? Вы нормально жить не сможете!", - надрываясь кричит отец пропавшего без вести солдата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 Стали известны имена еще двух возможных новых украинских министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь