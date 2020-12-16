"Пашинян, где ты?" В Ереване новые протесты из-за пропажи военных в Карабахе (видео)

В Ереване вспыхнула новая волна протестов. Родители пропавших без вести солдат вышли под ворота здания Минобороны Армении и пробрались на территорию ведомства.

Об этом сообщает Aysor.am.

"У КПП произошла небольшая потасовка. Родные пропавших требовали пропустить их в Минобороны. В результате была сломана дверь - родственники зашли через ворота, оттеснив охрану", - говорится в сообщении.

Далее протестующие попытались пробраться внутрь административного здания. Они требуют немедленно предоставить информацию о своих родственниках, но пока не получили внятного ответа.

Накануне стало известно, что азербайджанцы обнаружили армянских солдат, прятавшихся в лесах Гадрута около месяца, некоторые из которых были убиты, а другие взяты в плен.

Вот что происходило возле здания Минобороны Армении:

Вскоре министр обороны Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба Оник Гаспарян сдались и согласились встретиться с родственниками пропавших без вести. Они примут группу из 10 человек. Остальные участники акции требуют пропустить их через КПП, но путь им преграждают полицейские.

Один из протестующих с криком обратился к премьер-министру Николе Пашиняну и членов фракции "Мой шаг" и потребовал от них ответа.

"Я же говорил сыну, не иди. Пашинян, где ты? Где твои депутаты? Вы нормально жить не сможете!", - надрываясь кричит отец пропавшего без вести солдата.