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Люди массово выходят на улицы: что происходит в Армении после заявления Пашиняна о военном перевороте (видео)

Люди массово выходят на улицы: что происходит в Армении после заявления Пашиняна о военном перевороте (видео)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф NEXTA Live

В центре Еревана в четверг, 25 февраля, днем собираются сторонники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и приверженцы генералов, потребовавших отставки правительства.

Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".

"На площади Республики в Ереване собираются сторонники Пашиняна, а у здания Минобороны Армении — сторонники генералов, потребовавших отставки правительства", - говорится в сообщении.

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Выступая перед сторонника, Пашинян заявил: "Процесс попытки военного переворота уже под нашим контролем".

Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, в четверг утром перекрыли ряд улиц в Ереване. Активисты скандировали "Армения без Никола", перекрывая улицы как автомобилями, так и "живым щитом". По словам члена партии "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, протесты будут продолжаться до тех пор, пока Пашинян и его команда находятся у власти. Спустя некоторое время активисты разблокировали улицы, пишет "Sputnik-Армения".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Армения, Ереван, Митинги, Никол Пашинян.
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