"Крым и Донбасс в составе Турции": стоит ли Украине опасаться еще одного соседа

В турецких СМИ появились изображения карты, взятой из материалов Stratfor. На ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году. В том числе Крым и часть Донбасса, оккупированные сейчас Россией. Об амбициях Турции и важности правильно их использовать "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

Эксперт подчеркивает, что отчет Stratfor был просто презентован в виде инфографики. И эта подача не несет в себе чего-то нового.

"Там содержатся тезисы, что Турция существенно расширит влияние на новые регионы. Ну, так Турция и так стала региональной супердержавой. И вполне логично, что распространяет зоны влияния, в том числе на соседние государства – или как доминирующая сила, или как одна из сил", – поясняет эксперт UIF.

Игар Тышкевич напоминает, что в Украине есть явное российское влияние. Это и политика, и медиа, и экономика, и война на Донбассе. Есть влияние ЕС в целом и отдельных его государств. Есть влияние США.

"И уже есть влияние Турецкой Республики, – продолжает он. – Не стоит забывать о программах Турции по поддержке крымских татар, которые не всегда согласованы с Киевом, о военно-техническом сотрудничестве. В Стратегии нацобороны Украины как стратегические партнеры обозначены Турция и Азербайджан. Важно понять, что внешняя политика определяется балансом внешних влияний или желанием изменить этот баланс".

По словам эксперта, после осенних событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан при поддержке Турции отвоевал у Армении свои территории, никого не удивляет доминирующее положение Турции в регионе. Скорее его воспринимают как должное

"Как говорится, Россия подвинулась. Или ее подвинули, – отмечает Игар Тышкевич. – Турция входит со своим интересами в Туркменистан, пытается войти в Казахстан. Она активна в Серии, Ливии, странах арабского мира. Так что опубликованный прогноз – не что-то новое, а лишь обозначение направлений экспансии турецких интересов. Куда бы я добавил еще Румынию, Болгарию, Венгрию. Турки не скрывают, что одна из приоритетных задач – доминирование в Черноморском регионе".

Учитывая, что на территории Украины, включая оккупированный Крым, есть турецкое влияние, наивно полагать, что Анкара откажется от дальнейшего усиления своих позиций, уверен эксперт. И для Украины это, по его мнению, не угроза. При грамотной политике нашего государства.

"Подчеркиваю, что внешняя политика государства – баланс интересов и влияния партнеров страны. Появление мощного центра силы, коим становится Турция, это дополнительная точка балансировки для Украины. Отход от растяжки между условным Западом и условным Востоком. Вместо бинарного выбора (если мы договоримся с ЕС, то идет усиление агрессивной политики со стороны РФ, если сближаемся с Россией, ухудшаются отношения на западном направлении), при появлении Турции как отдельной силы мы получаем поле для более сложных маневров с точки зрения защиты национальных интересов", – объясняет Игар Тышкевич.

По его словам, прогнозы по усилению влияния Турции можно воспринимать по двум направлениям.

"Первое – поиграть в детский сад и обидеться на нарисованные карты. Второе – проанализировать ситуацию, сделав правильны выводы. А именно – посмотреть, где Турция будет усиливаться и выработать программы, политики, чтобы это усиление шло в соответствии с интересами Украины (по крайне мере на нашей территории). Если военно-техническое сотрудничество – нужно развивать взаимовыгодно. Если по Крыму – давайте проводить совместную политику по крымским татарам, координировать подходы. Если Турция усиливает влияние в Азербайджане, Грузии, Румынии – Украине следует использовать совместные интересы и проекты, не допуская конфликтных ситуаций с этими странами. Либо выходя из имеющегося конфликта при турецкой поддержке и посредничестве", – подчеркивает Игар Тышкевич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сдерживать Россию.