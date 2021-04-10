Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам встречи Эрдоган заверил, что выступает за развитие сотрудничества с Украиной, передает Анадолу.

По его словам, Турция решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не будет признавать аннексию Крыма. Также он выступил за превращение Черного моря в регион мира и стабильности.

Также Эрдоган поддержал инициативу Украины по созданию "Крымской платформы" и высказался против эскалации насилия в регионе.

"Все имеющиеся кризисы должны быть урегулированы на основе принципа территориальной целостности Украины, в соответствии с нормами международного права и сугубо дипломатическим методами", - заявил он, выразив обеспокоенность ростом напряжения на Донбассе.

Больше о том, что значит визит Зеленского в Турцию читайте в материале Телеграф: Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом.