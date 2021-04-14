Россия может ударить по Харькову из Воронежа: раскрыт план Путина по вторжению в Украину

Последние передвижения группировок российских войск свидетельствуют о подготовке тотальной войны РФ против Украины и удары готовятся как на харьковском направлении, так и со стороны оккупированного Крыма на украинском Черноморском побережье.

Такое мнение высказал российский журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" во вторник, 13 апреля.

"В принципе готовят глубокую операцию по тотальному разгрому украинских ВСУ путем удара, сдерживания на фронте в самом Донбассе и мощный удар через Харьков из Воронежа, Брянска, Белгорода, отсекая и окружая, чтобы окружить и отсечь украинскую группировку на Донбассе. И встречный удар из Крыма. Плюс высадка, чтобы освободить (от украинцев – ред.) Николаев и Одессу", - сказал он.

По словам Фельгенгауэра, в Черном море ВС РФ собирают группировку из артиллерийских катеров и 25 десантных кораблей. Из них 10 – больших. Остальные поменьше. Которые смогут высадить больше 10 батальонов с сотней танков. Только в первой волне. Очевидно, только такой десант имеет смысл между Одессой и Николаевым. В глубине украинской обороны", - считает эксперт.

Он назвал эти приготовления "ящиком с инструментами", который находится у президента РФ Владимира Путина.

"Готовят, в принципе возможность, это пока только инструменты… Это не значит, что это обязательно начнется. Но подготовка настолько серьезная. Повторить такую мобилизацию можно будет в лучшем случае к сентябрю, если сейчас это все потом распустят. Потому что прекратили… Войска выведены в поле. Мобилизация тотальная. Не то что на пороге просто войны. Мы на пороге тотальной войны, в том числе возможно ядерной", - сказал Фельгенгауэр.

Как сообщалось, 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.