Рыбак снял на видео, как Россия перебрасывает военные катера в Азовское море

Российская Федерация продолжает наращивать воинский контингент у границы с Украиной. В Азовское море перебросили военные катера с Каспийской флотилии.

Видео маневров опубликовали в telegram-канале "Реальная война".

"Россия. Ростов-на-Дону и Воронежская область, вчера. Плюсом видео от рыбака, запечатлевшего несколько артиллерийско-патрульных катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель», направлявшихся в Азовское море. Военная техника РФ продолжает передислоцирование", - уточняют детали авторы канала.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай прибытия новых подразделений на границу с Украиной. Россия явно демонстрирует свой военный потенциал и готовность его применить. Об этом же свидетельствуют недавние заявления окружения Путина и прибытие в Украину прямых агентов ГРУ, под видом журналистов.

Напомним, во вторник в сети появилось очередное видео техники ВС РФ недалеко от украинской границы. На этот раз эшелон двигался в районе Ростова-на Дону.