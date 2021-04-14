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Рыбак снял на видео, как Россия перебрасывает военные катера в Азовское море

Рыбак снял на видео, как Россия перебрасывает военные катера в Азовское море
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф

Российская Федерация продолжает наращивать воинский контингент у границы с Украиной. В Азовское море перебросили военные катера с Каспийской флотилии.

Видео маневров опубликовали в telegram-канале "Реальная война".

"Россия. Ростов-на-Дону и Воронежская область, вчера. Плюсом видео от рыбака, запечатлевшего несколько артиллерийско-патрульных катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель», направлявшихся в Азовское море. Военная техника РФ продолжает передислоцирование", - уточняют детали авторы канала.

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай прибытия новых подразделений на границу с Украиной. Россия явно демонстрирует свой военный потенциал и готовность его применить. Об этом же свидетельствуют недавние заявления окружения Путина и прибытие в Украину прямых агентов ГРУ, под видом журналистов.

Напомним, во вторник в сети появилось очередное видео техники ВС РФ недалеко от украинской границы. На этот раз эшелон двигался в районе Ростова-на Дону.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 448

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Россия, Война, Маневры.
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