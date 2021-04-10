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"Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь

"Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

Кремль продолжает демонстративно "играть мускулами", демонстративно перебрасывая подразделения российских войск на границу с Украиной. Не один раз в СМИ всплывали кадры с военнослужащими РФ без опознавательных знаков.

Видео с именно такими будущими "их там нету" опубликовал литовский telegram-канал "Vitauskas NEWS POST".

"Ростовская область неподалёку от границы с Украиной. Хорошие мишени для "Байрактаров". Доказано Карабахом", - отмечают авторы сообщения.  Отметим, что ими упомянут турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который применялся армией Азербайджана для уничтожения боевой техники противника во время войны в Нагорном Карабахе.

На видео видны российские военные без нашивок и знаков отличия. Также на кадрах присутствует большое количество военной техники. В комментариях также обратили на отсутствие шевронов и предположили наличие на "учениях" солдат срочной службы, которых могут отправить на Донбасс.

комментарии

Отметим, российская армия уже длительное время подводит войска к границам. Идет переброска вооруженных сил и в оккупированный Крым.  На границе с Украиной развернули полевые лагеря. Однако, вызывает большой вопрос, почему эти маневры происходят днем и без соблюдения элементарной маскировки?

По мнению генерал-лейтенант ВСУ Михаила Забродского, Кремль наращивает военную мощь у границы с Украиной для оказания давления на Украину и Европу с целью иметь более выигрышную позицию во время переговоров в "Нормандском формате".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,086

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Ростовская область, Маневры, Армия РФ, Граница с Украиной.
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