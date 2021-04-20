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Кулеба снова пытался связаться с Лавровым по Донбассу: в Москве ему ответили хамством

Кулеба снова пытался связаться с Лавровым по Донбассу: в Москве ему ответили хамством
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как несколько месяцев назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Лавровым, но ему отказали. 

Об этом он рассказал во время пресс-конференции. 

"Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно", - сообщил Кулеба. 

Российское агентство РИА сообщает со ссылкой на свои источники, что Кулеба запрашивал разговор еще в сентябре прошлого года. 

"Это еще в сентябре было. Министра (Лаврова, - ред.) не было в Москве, а вопрос, по которому он (Кулеба, - ред.) звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции Контактной группы и отношений Киева с Донецком и Луганском", - сказал он, добавив, что в таких случаях Кулебе стоит звонить не в Москву, а напрямую в оккупированные Донецк и Луганск и общаться с местными "властями". 

В декабре 2020 года, Кулеба уже рассказывал о попытках поговорить с Лавровым, но тот не ответил на звонок и не перезвонил. 

"Я, конечно, слез не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", - рассказал тогда Кулеба. 

Как сообщалось ранее, 20 апреля подгруппа ТКГ по вопросам безопасности провела заседание

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО.
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