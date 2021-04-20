Странно было бы ожидать результатов: В ТКГ объяснили новый провал переговоров по Донбассу

Новая встреча, на этот раз подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) во вторник, 20 апреля, закончилась без озвучивания конкретных результатов, но позитивная динамика все же наблюдалась.

Об этом рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш на телеканале "Украина 24".

"Все-таки конкретных результатов достигнуто не было. Ну и в принципе странно было бы их ожидать, если даже внешнеполитические советники по нормандской четверке не смогли договориться по конкретным результатам", - сказал он.

В то же время Гармаш указал на важный позитивный момент встречи.

"Но сам факт, что группа собралась - очень положительный", - подчеркнул он.

Отметим, что причиной для этой встречи стала гибель 60-летнего мирного жителя в Донецке во время обстрела 14 апреля, которую боевики "списали" на ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время переговоры в формате ТКГ по Донбассу зашли в глухой угол. Для того чтобы потянуть время, и не принимать никаких решений и не подписывать никаких соглашений боевики постоянно устраивают провокации: то предлагая включить беглого президента Виктора Януковича в переговорный процесс, то предпринимая попытку исключить из состава ТКГ Дениса Казанского, то подключая в свои провокации Беларусь, где высказываясь о смене Минска на другую переговорную площадку, посылают украинскую сторону договариваться в Антарктиду.