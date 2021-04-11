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Вассалы Путина? Беларусь показала свое истинное лицо, отправив ТКГ в Антарктиду

Вассалы Путина? Беларусь показала свое истинное лицо, отправив ТКГ в Антарктиду
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф

На фоне переброски белорусской военной техники к границам Украины и желания главы ТКГ Леонида Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска на другую площадку, Беларусь назвала действия Украины "уловками", подтвердив свою приверженность сценарию главы РФ Владимира Путина по Донбассу.

Позицию белорусских властей озвучил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки", - сказал он.

Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке

По его словам, все стороны должны быть "искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти, в том числе и минские договоренности".

При этом Макей  не стал выбирать выражений, заявив, что если ТКГ будет работать результативно, то может собираться хоть в Антарктиде.

Как сообщал "Телеграф", ранее движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,671

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Беларусь, Переговоры, Донбасс, Минск, ТКГ.
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