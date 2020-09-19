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Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке

Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук допустил перенос переговорной площадки из Минска в Вену.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.

В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.

Как сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе

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Вместе с тем, Зеленский считает преждевременным обсуждение вопроса переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – ред.) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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Леонид Кравчук, Беларусь, Минск, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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