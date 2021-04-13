Против Казанского завели "уголовное дело": стало известно о новой провокации на переговорах ТКГ

Формальная часть заседания рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник, 13 апреля, так и не началась из-за очередной попытки оставить террористку Майю Пирогову.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook один из участников переговоров в этой подгруппе от Украины, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск. Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ!", - написал Гармаш.

По словам эксперта, Казанского "обвиняют" по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

"Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?"… ", - добавил он.

Гармаш также отметил, что кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: "просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников".

По словам Гармаша, представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также, он напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ, а ОРДЛО – не являются членами ТКГ.

"В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный "Консультативный совет" - не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину", - резюмировал эксперт.

Он добавил, что представитель ОБСЕ посол Морель перенес заседание политической подгруппы ТКГ на 27 апреля. "За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации", - отметил Гармаш.

Как сообщалось, 17 марта Украина объявила бойкот переговорам в ТКГ из-за "эксперта"-террориста.