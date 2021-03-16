В ТКГ произошел скандал из-за "эксперта" из Донецка

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе прервала заседание политической подгруппы.

Об этом написал у себя в Фейсбук участник переговоров Сергей Гармаш.

"Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенных из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск", - написал он, добавив, что приглашение таких "экспертов" делегитимизируют переговорный процесс и лишают его смысла.

После этого, по его словам, посол ОБСЕ Пьер Морель заявил, что это не в его компетенции, после чего украинская делегация запросила перерыв.

"К сожалению, как бы за скобками остается сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ, хотя в пункте 13 Минского комплекса мер, четко написано, что рабочие группы отображают состав ТКГ. Надеюсь, что завтра на ТКГ Леонид Макарович (глава украинской делегации Кравчук, - ред) поднимет и этот вопрос", - добавил Гармаш.

У Пирогова была внесена в базу "Миротворца". Там она представлена, как "член террористической организации "днр", пособник боевиков и антиукраинский пропагандист".

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