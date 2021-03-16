"Европейцы должны знать правду": сеть взбудоражил иностранный фильм о Донбассе (видео)

Швейцарский блогер LE GRAND JD снял короткометражный фильм на французском языке о войне на Донбассе.

Опубликовали фильм "Война в Украине" (La guerre en Ukraine) на YouTube-канале "LE GRAND JD" пару дней назад.

"Единственная война, которая все еще продолжается на европейском континенте", - так подписал видео автор.

Фильм начинается рассказом о событиях в Украине во время Революции Достоинства 2013 года. Блогер напоминает о мотивах протестов людей, которые не одобрили решение об отказе от евроинтеграции президента Виктора Януковича. Далее звучит история о погибших на Майдане, побеге Януковича в Россию и о его неприлично шикарной резиденции в Межигорье.

После в ролике идет объяснение, что после Революции Достоинства Россия оккупировала украинский полуостров Крым. И весь мир не признал его присоединения к РФ путем фейкового референдума.

Затем автор напоминает, как начиналась война на Донбассе, и рассказывает о сбитом рейсе Малазийских авиалиний MH17. Не забывает вспомнить и об активной российской пропаганде против Украины. Блогер объясняет, как в результате Минских переговоров на Донбассе появилась линия разграничения, на которой и ныне ведутся боевые действия.

В фильме также показали, как блогер приезжает на линию конфликта, надевает форму, бронежилет и каску. После чего направляется к украинским позициям. Военные ВСУ показывают ему, в каких условиях они живут и рассказывают о войне с российскими наемниками.

Блогер также сообщает об украинском добровольческом движении и рассказывает, что за время войны на Донбассе погибли около 13 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч мирного населения. Кроме того, в фильме показали контрольный пункт въезда и выезда в Станице Луганской.

Фильм LE GRAND JD заканчивает диалогом с жительницей Донбасса по имени Лилия. Женщина рассказывает о своем отношении к войне и о том, как в 2014 году дом ее семьи оказался на линии разграничения. В последние секунды фильма на экране появляется снятый с беспилотника вид на Майдан Независимости.

Фильм уже успел набрать почти 860 тысяч просмотров и 155 тысяч лайков. В комментариях под видео на YouTube многие на разных языках благодарят и просят сделать перевод фильма или субтитры к нему на английском и украинском.

"За освещение такой темы в Европе - лайк и подписка, хоть и не знаю французского", "Спасибо за репортаж, для нас важно, чтобы европейцы знали за что мы боремся!", "Спасибо, вам, за вашу работу. Правда важна для мира", "Живу на Донбассе. Видео правдиво. Спасибо. Европейцы должны знать правду", "Спасибо за эту очень нужную работу, я думаю, на Западе люди должны понимать, что война продолжается, и Путин может дать команду вперед в любой момент".

Также реакциями от фильма делятся и в Facebook.

"Автор одного не понимает, что Путин пришел со своими головорезами в Украину, чтобы принять всю Украину, а не только Крым и Донбасс. И договариваться в Кремле не с кем", - пишет Славко Коутчинский.

Нардеп от "Евросолиданости" Ирина Геращенко обращает внимание на то, что фильм на французском языке важен, потому что на Западе мало информации о войне на Донбассе. Она также сообщила, что фильм был снят осенью, во время "так называемого перемирия".

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 12 марта, возле населенного пункта Марьинка вследствие снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ. Погибшим оказался житель села Гуровщина Киевской области Александр Пекур.