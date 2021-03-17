Украина объявила бойкот переговорам в ТКГ из-за "эксперта"-террориста

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19:17 Сегодня Телеграф

Несмотря на просьбу украинской стороны удалить из политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе, представительницу группировки боевиков "ДНР" Майю Пирогову, в среду, 17 февраля, она снова появилась в переговорном процессе.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш в Facebook.

"Мы с самого начала предупредили, что если осуждённая за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров.   Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... " – написал он, отметив, что Пирогова не прервала свое участие в подгруппе в ТКГ, несмотря на настойчивую просьбу украинской стороны.

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По словам Гармаша, когда начался отчет политической подгруппы, Пирогова находилась рядом с так называемым "министром иностранных дел" группировки боевиков "ДНР" Натальей Никаноровой. В связи с этим украинская делегация покинула комнату. 

"Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабочая группа.  ТКГ начала заслушивать  отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой", - добавил участник подгруппы украинской делегации в ТКГ.

В сети тут же стали обсуждать происшедшее.

"Нас постоянно проверяют на вшивость", - отреагировали на инцидент пользователи.

Кто такая Майя Пирогова?

Майя Пирогова является 53-летней уроженкой Донецка, гражданкой Украины. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности: в 2018 году суд заочно приговорил к 10 годам заключения сотрудницу так называемого "Министерства информации ДНР" Майю Пирогову по статье "Создание террористической группы или террористической организации". Кроме того, суд решил конфисковать у Пироговой все ее имущество, за исключением жилья.

Как сообщал "Телеграф", ранее военный эксперт Олег Жданов ранее очертил три возможных сценария для Донбасса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Скандалы, ТКГ, Майя Пирогова.
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