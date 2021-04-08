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"Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу

"Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В Кремле предлагают привлечь к переговорам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), один из раундов которых был провален в среду, 7 апреля, бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом заявил в четверг, 8 апреля, заместитель главы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак, аргументировав такое предложение тем, что украинская сторона против участия в переговорах представителей боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР".

"Они предложили: давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году (Янукович. - Ред.)? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса где и делось", - отметил он.

В свою очередь, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович все сказанное Козаком назвал не иначе, как анекдот.

По его словам, Козак на пресс-конференции, посвященной конфликту на Донбассе, "рассказывал анекдоты" и "Янукович - это еще один анекдот".

Как сообщал "Телеграф", ранее Козак заявлял, что если ВСУ станут инициатором открытых боевых действий на Донбассе, то "это будет началом конца Украины".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 312

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Виктор Янукович, Донбасс, Дмитрий Козак, Война на Донбассе, ТКГ.
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