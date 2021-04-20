Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым не только сухопутные войска, но и истребители, вертолеты и беспилотники.

Как сообщает The Wall Street Journal, это видно на новых спутниковых снимках.

Так на новых кадрах видны истребители Су-30, которые выставлены на взлетной полосе авиабазы в Крыму. В марте их там не было.

Другие военные части на территории оккупированного полуострова состоят из воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых частей.

Помимо того, туда были переброшены боевые геликоптеры и разведывательные БПЛА. Кроме того там развернули военный госпиталь.

Самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 были переброшены и в российские регионы возле границ с Украиной.

Фото ниже было сделано на полигоне Опук в Крыму 15 апреля. На нем видны корпус российских войск, полевой госпиталь и боевой вертолет.

Другой снимок был сделан в тот же день на Ангарском полигоне.

А так выглядят самолеты Су-30 на авиабазе в Саках.

Как сообщалось ранее, российские военные буквально за пол месяца возвели огромный военный полевой лагерь на юге Керченского полуострова.

А во вторник стало известно, что оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.