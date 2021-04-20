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Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

Об этом 20 апреля сообщил Интерфакс, ссылаясь на международное извещение для пилотов "NOTAM".

По данным документа в зону запрета полетов до высоты 19 километров вошло воздушное пространство над югом Крымского полуострова (от Севастополя до Феодосии), с прилегающими к южному берегу Крыма водами и частью международных вод Черного моря.

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Отметим, что раньше в РФ сообщили о приостановке права мирного пересечения ее территориальных вод с 24 апреля по 31 октября для иностранных военных кораблей и других госсудов в ряде районов Черного моря.

Напомним, что военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал, о чем свидетельствуют последние передвижения войск РФ.

В США 14 апреля ввели санкции против российского госдолга из-за ряда кибератак и дезинформации во время предвыборной кампании. 15 апреля, американские союзники по НАТО поддержали санкции в отношении РФ. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Черное море, Полеты.
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