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РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)
РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)
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В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)

РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)

РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)
16:23 Сегодня Телеграф Der Spiegel

На юге Керченского полуострова в оккупирнованном РФ Крыму российские военные буквально за пол месяца возвели огромный военный полевой лагерь, в котором к середине апреля уже находилось более тысячи боевых машин.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на имеющиеся в своем распоряжении спутниковые снимки, которые также опубликовало.

"Примерно в 30 километрах от н.п. Марфовка у побережья российские военные постепенно построили импровизированную базу", - пишет издание и публикует карту с указанием местонахождения этого лагеря.

Крым_военная_база_карта

Так, согласно спутниковым снимкам, 15 марта эта территория еще была пуста.

Крым_военная_база_15_03

При этом 2 апреля спутник показывает лагерь и большое количество  различной техники и построек.

Крым_военная_база_02_04

"Если проанализировать спутниковый снимок от 13 апреля, то на территории, помимо жилых помещений, расположено более тысячи боевых машин, стоящих рядами на огороженных территориях", - говорится в заметке.

Крым_военная_база_13_04

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что в этом лагере находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й общевойсковой армии ВС РФ.

При этом журналисты отмечают, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии.

"Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", - говорится в публикации.

Как сообщалось, интенсивное перемещение российских войск было замечено 24 марта на востоке Керченского полуострова

Эшелон военной техники также был замечен 25 марта в Ростовской области у границы с Украиной

В конце марта россияне публиковали в соцсетях видео с новыми эшелонами, груженными военной техникой и самоходными артиллерийскими установками, следовавшими в оккупированный Крым.

В начале апреля CIT смогла установить, что Россия стягивает под Воронеж войска с двух военных округов, а среди направляющейся в развернутый крупный полевой лагерь замечены РСЗО "Ураган", ТОС "Буратино" и танки Т-72.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Спутниковые снимки, Военный лагерь, ВС РФ.
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