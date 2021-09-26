Как выборы в Бундестаг отразятся на отношениях Германии с Украиной и чья победа выгодна Киеву

После выборов в Бундестаг внешняя политика Германии особо не изменится, и Украине тоже не стоит переживать, считают эксперты

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с ноября 2005 года, завершает свое пребывание у руля страны. В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся выборы в Бундестаг.

И Меркель, последние годы правления которой запомнились активным лоббированием российского газопровода "Северный поток-2", участия в них уже не принимает.

Эксперты оценили для "Телеграфа" наследие, которое оставляет Меркель, а также поделились прогнозами касательно парламентских выборов в ФРГ, новой конфигурации власти и влиянии происходящего на будущие отношения Германии с Украиной и Россией.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что есть три основных сценария формирования коалиции.

"Первый – большая коалиция из трех крупнейших партий, которые, согласно опросам, займут три первых места. Речь о блоке ХДС/ХСС – Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (партия Меркель, которую ведет на выборы Армин Лашет), о Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с действующим министром финансов Олафом Шольцем, а также о "Зеленых" (Союз-90/Зеленые с лидером Анналеной Бербок). Между этими политсилами есть существенные разногласия. Потому этот сценарий не очень вероятен, хоть возможен", – говорит Илия Куса.

Второй сценарий, по его словам, – коалиция между партийным блоком ХДС/ХСС + Зеленые + Свободная демократическая Партия, которая также имеет шансы попасть в Бундестаг.

"При таком раскладе социал-демократы уходят в оппозицию. И такое может быть, учитывая, что у СДПГ и ХДС/ХСС есть серьезные разногласия, они не хотят быть вместе", – поясняет Илия Куса.

Третий вариант – ХДС/ХСС уходит в оппозицию, а коалиция формируется из СДПГ, "Зеленых" и, возможно, Свободных демократов. Не исключено, что и еще из кого-то из мелких партий, прошедших в Бундестаг.

"При этом, внешняя политики Германии существенно не измениться при любом раскладе, – считает эксперт. – В правительстве точно останутся все мейнстримные (основные) партии Германии. То есть, все, кто участвовал в формировании политического курса ФРГ последних десятилетий. Так что ничего фундаментально не измениться – ни по США, ни по РФ, ни по Украине, ни по позиции касательно "Северного потока-2". Он будет сертифицирован и запущен. В этом есть интерес всех политических партий Германии. Даже части электората "Зеленых" при их публичной негативной риторике".

Что касается Меркель, то она для немцев является идеалом политика – и в моральном, и в политическом аспекте, уверен Илия Куса.

"Именно при ней стабилизировалась и приумножилась немецкая экономика, – поясняет он. – Хоть не обошлось без проблемных моментов. Пожалуй, самым темным пятном на ее репутации стал миграционный кризис 2014-2015 годом, с которым, по мнению критиков, Меркель не справилась. И всё же она стала знаковой фигурой в немецкой политике. И после нее Германию будет в определенной мере ждать кризис лидерства. Что касается ее негативного восприятия некоторыми украинцами… Важно понимать, что Меркель была пронемецким политиком. И то, что не выполняла того, что хотела бы Украина, это больше наша проблем, чем Германии".

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Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан также считает, что существует три варианта новой коалиции.

Первый — который многими экспертами считается наиболее вероятием — СДПГ+Зелёные+Свободные демократы (СД). Второй — ХДС/ХСС+Зелёные+Свободные демократы. В случае, если Социал-демократы будут выставлять завышенные условия, их потенциальные младшие партнеры по коалиции могут запросто переметнуться к партии Ангелы Меркель.

«И третий, о котором мало кто говорит, но он, по моему мнению, может оказаться наиболее вероятным в силу долговременного предыдущего сотрудничества. Речь о так называемой большой коалиции, состоящей из ХДС/ХСС и СДПГ. При этом нельзя также исключать, что в неё войдёт также партия Зелёных, Свободные демократы или даже обе эти партии, для демонстрации обществу способности политиков объединяться перед лицом беспрецедентных угроз и вызовов, которые стоят перед Германией и Европой в целом», – отмечает Вадим Трюхан.

По его мнению, наиболее благоприятную политику относительно Украины потенциально могут реализовывать «Зелёные» и Свободные демократы. Поэтому любая коалиция, в которую будут входить обе эти партии, или хотя бы одна из них, крайне желательны для Украины.

«Тем не менее, особо переживать нам не стоит. Хуже не будет точно, – уверен эксперт. – Ведь партии «Левые» и «Альтернатива для Германии», которые, мягко говоря, симпатизируют Путину, шансов на то, чтобы войти в правящую коалицию и стать участниками формирования нового правительства ФРГ не имеют. Более того, «Левые» могут даже и не преодолеть проходной барьер».

По мнению Вадима Трюхана, пока рано говорить о том, где продолжит свою политическую карьеру Ангела Меркель. Да и не нужно.

«Она стала символом эпохи. Ее должность на ближайшие лет 20-30 называется «Ангела Меркель». И ей не нужны никакие официальные регалии, чтобы влиять на немецкую политику, а также на политику всей Европы, – считает эксперт. – Пройдут десятилетия, а ее 16-летний опыт пребывания во главе немецкого правительства будет изучаться в школах и университетах. Ее стиль построения политических компромиссов и умение держать политический удар в любых ситуациях уже стали примером для наследования многими молодыми политиками. И круг ее фанатов будет расти с каждым днём. А в Украине на самом деле Меркель еще толком и не оценили. Уверен, что в недалеком будущем мы поймём, что она сделала для нашего народа и нашего государства больше, чем все остальные европейские лидеры вместе взятые. Ну, а украинско-российская война стала для неё одним из сложных вызовов, с которым она справилась на твёрдую четверку с плюсом».

Скандально известный глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что после выхода на пенсию канцлер Германии Ангела Меркель может переехать в Россию.