Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге, где катаются на гусеничном вездеходе и гуляют на свежем воздухе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

По его словам, Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

Позже в Кремле опубликовали фото и видео из их поездки.

Вместе с тем, фотографии и видео-сюжет российского государственного ТВ про отдых Путина и Шойгу вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Аааааааа, то же ор выше гор! Они реально не понимают, насколько это всё комично выглядит?!?! pic.twitter.com/uFKrsqVGRV — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) March 21, 2021

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Как сообщалось, Владимир Путин, который детской поговоркой ответил на обвинения американского гаранта Джо Байдена, который назвал его убийцей, стал героем нескольких карикатур из-за такой своей странной реакции.