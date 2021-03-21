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Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть

Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
14:27 Сегодня Телеграф Telegram-канал

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге, где катаются на гусеничном вездеходе и гуляют на свежем воздухе.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

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По его словам, Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

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Позже в Кремле опубликовали фото и видео из их поездки.

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Вместе с тем, фотографии и видео-сюжет российского государственного ТВ про отдых Путина и Шойгу вызвали бурную реакцию в соцсетях.

 

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Также читателей заинтересовало наличие на столе во время чаепития стопок и приборов для третьей персоны.

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Как сообщалось, Владимир Путин, который детской поговоркой ответил на обвинения американского гаранта Джо Байдена, который назвал его убийцей, стал героем нескольких карикатур из-за такой своей странной реакции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 717

Все по теме:

Россия, Отдых, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Сибирь, Вездеход.
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