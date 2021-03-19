По-детски ответивший Байдену Путин попал на новые карикатуры

Президент России Владимир Путин, который детской поговоркой ответил на обвинения американского гаранта Джо Байдена, который назвал его убийцей, стал героем нескольких карикатур из-за такой своей странной реакции.

Карикатурами пользователи делятся в соцсетях.

В частности, Андрей Петренко изобразил Путина с расставленными пальцами рук возле ушей и показывающим язык.

"А Байден ябида-карябида..." – подписал свой шарж на российского президента он.

Также карикатуру на Путина показал и известный российский художник Сергей Елкин. На ней он нарисовал новую команду спичрайтеров Путина, состоящую из детей. Этим художник хотел указать на тот момент, что только дети могли придумать ответить на нелестный эпитет Байдена словами: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Отметим, что политолог Алексей Голобуцкий увидел испуг в таком поведении Путина, который меньше, чем за сутки успел не только отшутиться от слов Байдена, но и пригласить его на разговор в прямом эфире.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась реакция россиян на слова Байдена о Путине, сравнив последнего с Беном Ладеном.

Также россияне не стали скрывать своего возмущения на ответ Путина в адрес Байдена, назвавшего его "убийцей".