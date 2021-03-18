Назвав Путина убийцей, Байден поставил Зеленского в сложное положение: чего ожидать от России

США ввели против РФ новые санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Также планируют ввести новые, в том числе за вмешательство в свои выборы. Президент США Джо Байден согласился с тем, что президента РФ Владимира Путина можно считать убийцей. О чём говорят эти тенденции – и как может (если может) ответить Россия? Своим мнением с «Телеграфом» поделился эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин.

«Санкции, отчеты американских разведок о российском вмешательстве в выборы, позиция Вашингтона в отношении Алексея Навального - всё это меркнет перед одним единственным словом, которое произнес даже не Джо Байден, а его интервьюер Джордж Стефанопулос, уважаемый в США журналист... Это слово "убийца", на которое Джо Байден ответил "Угу.. Да". Это согласие с позицией журналиста вызвало эффект разорвавшейся бомбы в российских медиа, соцсетях и мессенджерах», - отмечает Дмитрий Золотухин.

Самое забавное, подчеркивает эксперт, что структура российского общества и государства выстроена Владимиром Путиным таким образом, что не отреагировать на этот инцидент, и оставить это без внимания - нет никакой возможности.

«Россия - это страна-гопник. В ней живут по "пацанским", "бандитским" понятиям. Любые санкции, международные нормы или дипломатические ноты не имеют для Кремля никакого значения. А вот символическое слово в адрес "непогрешимого лидера" способно кардинально изменить ситуацию. Ибо если "пацан" не реагирует на слова, которые он считает оскорбительными, то он не "пацан". А если он не "пацан", то и не имеет права быть лидером. Таковы реалии государства-гопника, от которых невозможно уйти», - поясняет Дмитрий Золотухин.

Именно поэтому, считает он, одно слово Байдена является судьбоносным для всего мира и способно привести к серьезной эскалации.

«Во-первых, как мы знаем, в Европе продолжают крайне лояльно относиться к Путину. И в Париже, и в Берлине. В Европарламенте существуют фракции, которые считают, что санкции надо снимать. Джо Байден очень хочет перезагрузить отношения с Европой после резких выпадов Трампа и восстановить добрососедские связи. Однако, для этого, необходимо было бы разрешить Берлину достроить газопровод "Северный поток - 2". Теперь, после того как Байден назвал Путина убийцей - вряд ли можно ожидать послаблений со стороны вашингтонской администрации, в отношении санкционного давления против газопровода, - прогнозирует эксперт. - Во-вторых, слова Байдена крайне сужают пространство для маневра украинского президента Владимира Зеленского. Можно с уверенностью сказать, что "голубиный период" Зеленского, начинавшийся с риторики "просто перестать стрелять и договориться посередине" - окончательно закончился. Об этом свидетельствует и давление на тандем Медведчук-Коломойский».

По мнению Дмитрия Золотухина, в таких условиях "ястребиного периода" Владимира Зеленского можно ожидать даже эскалации на Востоке Украины, о чем, вот уже несколько недель, твердят российские пропагандисты.

«Они методично готовят российскую аудиторию к эскалации. После слов Джо Байдена она стала еще более вероятной, поскольку самое острое противостояние с Россией во всем мире происходит на территории Украины, - поясняет эксперт. - Я не думаю, что реакция или ответ России на слова Байдена будет носить характер конкретных действий или шагов. Вероятно, мы станем свидетелями изменений политики и стратегии Кремля, а также, возможно, смены кадровой политики в РФ. Например, те высокопоставленные должностные лица, которые должны были быть заменены - останутся на своих местах. А некоторые из тех, кто был уверен в своем будущем - потеряют свои позиции».

В России уже обвалился рынок акций и курс рубля после слов Байдена и санкций США. Тем временем в Сенате США жестко требуют от Байдена мер против газопровода Путина.