"Бабу бы ему надо": в сети не перестают шутить про отдых Путина и Шойгу в тайге
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1
Фотографии отдыха вызвали у пользователей соцсетей множество противоречивых эмоций
Отдых президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, который в начале сентября они провели в Сибири, не дает покоя простым гражданам. Сначала видео из тайги напомнило пользователям сети фильм "Горбатая гора", а теперь появившиеся фотографии разлетелись на мемы.
Фотографии из тайги опубликовали в воскресенье, 26 сентября, на сайте Кремля.
На кадрах, Владимир Путин ловит рыбу, прячется от солнца за деревом, сидит на камне посреди леса и мило общается с коллегой.
После публикации сеть заполонили фотожабы на тему отдыха Путина и Шойгу. Пользователи шутили о позах для фотографий, игривом взгляде и других вещах.
Часть пользователей сети и в фотографиях увидели намеки на "Горбатую гору", а некоторые шутили, что в тайге Путин и Шойгу как раз снимали вторую часть фильма.
А вот рыбалка Путина и Шойгу стала темой для красноречивого мема:
Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, Путин и Шойгу в начале сентября устроили себе выходные и уединились в "секретном месте". Позже стало известно, что высокопоставленные чиновники отправились в Сибирь на охоту, рыбалку и просто "подышать свежим воздухом".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-