"Бабу бы ему надо": в сети не перестают шутить про отдых Путина и Шойгу в тайге

Фотографии отдыха вызвали у пользователей соцсетей множество противоречивых эмоций

Отдых президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, который в начале сентября они провели в Сибири, не дает покоя простым гражданам. Сначала видео из тайги напомнило пользователям сети фильм "Горбатая гора", а теперь появившиеся фотографии разлетелись на мемы.

Фотографии из тайги опубликовали в воскресенье, 26 сентября, на сайте Кремля.

На кадрах, Владимир Путин ловит рыбу, прячется от солнца за деревом, сидит на камне посреди леса и мило общается с коллегой.

Путин и Шойгу на отдыхе в тайге Путин и Шойгу на отдыхе в тайге Путин и Шойгу на отдыхе в тайге

После публикации сеть заполонили фотожабы на тему отдыха Путина и Шойгу. Пользователи шутили о позах для фотографий, игривом взгляде и других вещах.

Часть пользователей сети и в фотографиях увидели намеки на "Горбатую гору", а некоторые шутили, что в тайге Путин и Шойгу как раз снимали вторую часть фильма.

А вот рыбалка Путина и Шойгу стала темой для красноречивого мема:

Шойгу сделал Путину предложение

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, Путин и Шойгу в начале сентября устроили себе выходные и уединились в "секретном месте". Позже стало известно, что высокопоставленные чиновники отправились в Сибирь на охоту, рыбалку и просто "подышать свежим воздухом".