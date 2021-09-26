"Бабу бы ему надо": в сети не перестают шутить про отдых Путина и Шойгу в тайге

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Автор
1
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Тайге Новость обновлена 26 сентября 2021, 21:33
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Тайге

Фотографии отдыха вызвали у пользователей соцсетей множество противоречивых эмоций

Отдых президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, который в начале сентября они провели в Сибири, не дает покоя простым гражданам. Сначала видео из тайги напомнило пользователям сети фильм "Горбатая гора", а теперь появившиеся фотографии разлетелись на мемы.

Фотографии из тайги опубликовали в воскресенье, 26 сентября, на сайте Кремля.

На кадрах, Владимир Путин ловит рыбу, прячется от солнца за деревом, сидит на камне посреди леса и мило общается с коллегой.

Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге

После публикации сеть заполонили фотожабы на тему отдыха Путина и Шойгу. Пользователи шутили о позах для фотографий, игривом взгляде и других вещах.

Часть пользователей сети и в фотографиях увидели намеки на "Горбатую гору", а некоторые шутили, что в тайге Путин и Шойгу как раз снимали вторую часть фильма.

А вот рыбалка Путина и Шойгу стала темой для красноречивого мема:

Шойгу сделал Путину предложение
Шойгу сделал Путину предложение

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, Путин и Шойгу в начале сентября устроили себе выходные и уединились в "секретном месте". Позже стало известно, что высокопоставленные чиновники отправились в Сибирь на охоту, рыбалку и просто "подышать свежим воздухом".

Теги:
#Отдых #Сергей Шойгу #Владимир Путин #Тайга
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