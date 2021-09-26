Рус

"Бабу йому треба": в мережі не перестають жартувати про відпочинок Путіна і Шойгу у тайзі

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Президент РФ Володимир Путін під час відпочинку у тайзі Новина оновлена 26 вересня 2021, 21:40
Президент РФ Володимир Путін під час відпочинку у тайзі

Фотографії відпочинку викликали у користувачів соцмереж безліч суперечливих емоцій

Відпочинок президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, який на початку вересня вони провели у Сибіру, не дає спокою простим громадянам. Спочатку відео з тайги нагадало користувачам мережі фільм "Горбата гора", а тепер фотографії розлетілися на меми.

Фотографії з тайги опублікували в неділю, 26 вересня, на сайті Кремля.

На кадрах, Володимир Путін ловить рибу, ховається від сонця за деревом, сидить на камені посеред лісу і мило спілкується з колегою.

Путін і Шойгу відпочинку в тайзі
Путін і Шойгу відпочинку в тайзі
Путін і Шойгу відпочинку в тайзі
Путін і Шойгу відпочинку в тайзі
Путін і Шойгу відпочинку в тайзі
Путін і Шойгу відпочинку в тайзі

Після публікації мережу заполонили фотожаби на тему відпочинку Путіна і Шойгу. Користувачі жартували про пози для фотографій, грайливий погляд та про інші нюанси відпочинку.

Частина користувачів мережі і у фотографіях побачили натяки на "Горбату гору", а деякі жартували, що у тайзі Путін і Шойгу якраз знімали другу частину фільму.

А ось рибалка Путіна і Шойгу стала темою для красномовного мема:

Шойгу зробив Путіну пропозицію
Шойгу зробив Путіну пропозицію

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін і Шойгу на початку вересня влаштували собі вихідні і усамітнилися в "секретному місці". Пізніше стало відомо, що високопоставлені чиновники вирушили до Сибіру на полювання, риболовлю і просто "подихати свіжим повітрям".

Теги:
#Відпочинок #Сергій Шойгу #Володимир Путін #Тайга
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