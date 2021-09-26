"Бабу йому треба": в мережі не перестають жартувати про відпочинок Путіна і Шойгу у тайзі
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Фотографії відпочинку викликали у користувачів соцмереж безліч суперечливих емоцій
Відпочинок президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, який на початку вересня вони провели у Сибіру, не дає спокою простим громадянам. Спочатку відео з тайги нагадало користувачам мережі фільм "Горбата гора", а тепер фотографії розлетілися на меми.
Фотографії з тайги опублікували в неділю, 26 вересня, на сайті Кремля.
На кадрах, Володимир Путін ловить рибу, ховається від сонця за деревом, сидить на камені посеред лісу і мило спілкується з колегою.
Після публікації мережу заполонили фотожаби на тему відпочинку Путіна і Шойгу. Користувачі жартували про пози для фотографій, грайливий погляд та про інші нюанси відпочинку.
Частина користувачів мережі і у фотографіях побачили натяки на "Горбату гору", а деякі жартували, що у тайзі Путін і Шойгу якраз знімали другу частину фільму.
А ось рибалка Путіна і Шойгу стала темою для красномовного мема:
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін і Шойгу на початку вересня влаштували собі вихідні і усамітнилися в "секретному місці". Пізніше стало відомо, що високопоставлені чиновники вирушили до Сибіру на полювання, риболовлю і просто "подихати свіжим повітрям".
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