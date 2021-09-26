"Горбата Тайга": відео з відпустки Путіна з Шойгу розвеселило мережу

Користувачі мережі натякнули на дуже теплі стосунки Путіна і Шойгу

Президент РФ Володимир Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу на початку вересня "усамітнилися у секретному" місці десь в Сибіру. Як виявилося, Путін з Шойгу відпочивали в тайзі на свіжому повітрі, а потім поділилися відео з відпочинку з усіма громадянами РФ.

Кадри продемонстровані у неділю в ефірі телеканалу " Росія-24 ", проте в мережі їх сприйняли на свій лад.

Російський президент і міністр оборони розповіли, що вони разом ходили по горах пішки, їздили на всюдиході і катері, рибалили. Також Путін і Шойгу разом ночували в тайзі, розвели там багаття і поставили намети.

Дуже багатьом користувачам усамітнений відпочинок Путіна з Шойгу на природі нагадав фільм "Горбата гора", через що з’явилася назва "Горбата тайга".

Ось деякі з коментарів користувачів:

"На самому цікавому місці фільм обірвали..";

"Владімладімич в пілотці Шойгу";

"Повна версія розміщена на "Порнохаб";

"Яка режесура, прям фільм ставлять з дублерами і каскадерами. Все прекрасно для ТВ картинки роісян. Ось з дідом підкачали, повзає, а не скаче як сайгак";

"Ой, не дарма вони ті палиці взяли, ой, не дарма — збоченці";

"Геї" на рибалці".

"Горбата гора" — американський фільм режисера Енга Лі про любовний зв’язок двох чоловіків. У кінострічці 2005 року розповідається про двох молодих хлопців, які влаштувалися на сезонну роботу — пасти овець на Горбатій горі, далеко від цивілізації. В одну з ночей після випивки в наметі вони вступають у сексуальний зв’язок. Так почався їх роман. До слова, кінострічка нагороджена трьома преміями «Оскар» за кращу режисерську роботу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення письмової підозри у Маріуполь. Йому відправили офіційну повістку.