Путін та Шойгу усамітнилися в "секретному" місці: подробиці
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Путін і Шойгу влаштували собі вихідні — з фотографами, які знімають репортаж для сайту Кремля
Президент РФ Володимир Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу відправився на відпочинок в секретне місце, яке знаходиться десь в Сибіру.
Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков.
За його словами, Путін і Шойгу щороку відпочивають разом в Сибіру, де ходять на полювання і проводять час в тайзі на свіжому повітрі. Де саме знаходяться лідер РФ і його міністр, Пєсков не уточнив. Однак після повернення чиновників на сайті Кремля буде цілий фоторепортаж, як Пєсков і Шойгу проводили час.
У Москву Путін повернеться вже в середу, 8 вересня.
Відзначимо, що такий спільний відпочинок росіяни практикують не вперше. В останній раз Путін і Шойгу насолоджувалися природою разом в березні — в тайзі в республіці Тува.
А поки політик відпочиває, в Нідерландах родичі жертв МН-17 звинуватили Росію у брехні російською мовою, звернувшись до Володимира Путіна, а українські нардепи запропонували визнати російських силовиків терористами.
Раніше ми повідомляли, що Пєсков вважає неможливою зустріч президентів України і Росії в 2021 році і пояснив чому.
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