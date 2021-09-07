Путін та Шойгу усамітнилися в "секретному" місці: подробиці

Путін і Шойгу влаштували собі вихідні — з фотографами, які знімають репортаж для сайту Кремля

Президент РФ Володимир Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу відправився на відпочинок в секретне місце, яке знаходиться десь в Сибіру.

Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Шойгу щороку відпочивають разом в Сибіру, де ходять на полювання і проводять час в тайзі на свіжому повітрі. Де саме знаходяться лідер РФ і його міністр, Пєсков не уточнив. Однак після повернення чиновників на сайті Кремля буде цілий фоторепортаж, як Пєсков і Шойгу проводили час.

У Москву Путін повернеться вже в середу, 8 вересня.

Відзначимо, що такий спільний відпочинок росіяни практикують не вперше. В останній раз Путін і Шойгу насолоджувалися природою разом в березні — в тайзі в республіці Тува.

А поки політик відпочиває, в Нідерландах родичі жертв МН-17 звинуватили Росію у брехні російською мовою, звернувшись до Володимира Путіна, а українські нардепи запропонували визнати російських силовиків терористами.

Раніше ми повідомляли, що Пєсков вважає неможливою зустріч президентів України і Росії в 2021 році і пояснив чому.