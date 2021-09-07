Укр

В Украине хотят признать силовиков Путина террористами: что об этом известно

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Украинские нардепы зарегистрировали законопроект о российских силовиках Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:53
Украинские нардепы зарегистрировали законопроект о российских силовиках

Нардепы предлагают признать российскую ФСБ и Генштаб Вооруженных сил РФ террористами

Во вторник, 7 сентября, на заседании ВРУ представители фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" зарегистрировали новый законопроект, которым Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ признаются террористическими организациями.

Соответствующий законопроект №6001 уже появился на сайте ВРУ, однако его текст пока не обнародовали. В числе тех, кто предлагает признать спецслужбы РФ террористическими организациями — нардепы Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко и Георгий Мазураш.

Отметим, что сотрудники ФСБ и Генштаба РФ который год кряду осуществляют противоправные действия в отношении украинцев на временно оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе. На днях в оккупированном Симферополе под зданием ФСБ российские силовики погрузили в автозаки и увезли в отделения "полиции" около сорока человек, которые пришли узнать о судьбе похищенных накануне крымских татарах. Также напомним, что российская ФСБ сообщила о задержании украинца в Туле, который якобы является шпионом Киева.

Кроме того, в Службе безопасности Украины зафиксировали случай попытки сотрудниками Федеральной службы безопасности России завербовать украинского офицера из Запорожской области.

Орудуют на территории нашей страны и агентурные сети ФСБ, одну из которых рассекретила СБУ на территории Херсонщины. 

Военная разведка Украины отмечает 29 лет со дня создания
Украина
Разведка, которой мы гордимся: три героические спецоперации ГУР Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военная разведка Украины отмечает 29 лет со дня создания
Разведка, которой мы гордимся: три героические спецоперации ГУР Украины
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ