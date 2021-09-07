В Украине хотят признать силовиков Путина террористами: что об этом известно

Нардепы предлагают признать российскую ФСБ и Генштаб Вооруженных сил РФ террористами

Во вторник, 7 сентября, на заседании ВРУ представители фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" зарегистрировали новый законопроект, которым Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ признаются террористическими организациями.

Соответствующий законопроект №6001 уже появился на сайте ВРУ, однако его текст пока не обнародовали. В числе тех, кто предлагает признать спецслужбы РФ террористическими организациями — нардепы Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко и Георгий Мазураш.

Отметим, что сотрудники ФСБ и Генштаба РФ который год кряду осуществляют противоправные действия в отношении украинцев на временно оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе. На днях в оккупированном Симферополе под зданием ФСБ российские силовики погрузили в автозаки и увезли в отделения "полиции" около сорока человек, которые пришли узнать о судьбе похищенных накануне крымских татарах. Также напомним, что российская ФСБ сообщила о задержании украинца в Туле, который якобы является шпионом Киева.

Кроме того, в Службе безопасности Украины зафиксировали случай попытки сотрудниками Федеральной службы безопасности России завербовать украинского офицера из Запорожской области.

Орудуют на территории нашей страны и агентурные сети ФСБ, одну из которых рассекретила СБУ на территории Херсонщины.