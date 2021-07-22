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Завербовали в 2014 году: появилось видео задержания полковника СБУ, работавшего на ФСБ

Завербовали в 2014 году: появилось видео задержания полковника СБУ, работавшего на ФСБ
11:41 Сегодня Телеграф

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которая орудовала на территории Херсонщины. 

Об этом Служба безопасности рапортует в своем Телеграмм-канале. 

Так, следователи уже выяснили, что агентурную сеть организовал их бывший коллега - экс-сотрудник СБУ, полковник, который уволился в 2014 году, уехал в РФ и был завербован ФСБ. Курировал сеть на Херсонщине из Москвы кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине.

В СБУ говорят, что информаторами российских спецслужб были жители Херсонской области: сотрудник СБУ - также полковник, прокурор, полицейский, чиновник ГСЧС и экс-сотрудник ХОГА.

Прежде всего, россиян интересовала деятельность и кадры СБУ, вся информация о местных копах и военных.

За слив информации куратор сети получал "вознаграждение" от ФСБ, которое распределял между членами сети. 

Сейчас у подозреваемых в госизмене проходят обыски, продолжается расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что двух полковников Службы безопасности Украины задержали по подозрению в государственной измене.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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СБУ, Россия, Задержание, ФСБ, Херсонщина.
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