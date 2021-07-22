Завербовали в 2014 году: появилось видео задержания полковника СБУ, работавшего на ФСБ

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которая орудовала на территории Херсонщины.
Об этом Служба безопасности рапортует в своем Телеграмм-канале.
Так, следователи уже выяснили, что агентурную сеть организовал их бывший коллега - экс-сотрудник СБУ, полковник, который уволился в 2014 году, уехал в РФ и был завербован ФСБ. Курировал сеть на Херсонщине из Москвы кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине.
В СБУ говорят, что информаторами российских спецслужб были жители Херсонской области: сотрудник СБУ - также полковник, прокурор, полицейский, чиновник ГСЧС и экс-сотрудник ХОГА.
Прежде всего, россиян интересовала деятельность и кадры СБУ, вся информация о местных копах и военных.
За слив информации куратор сети получал "вознаграждение" от ФСБ, которое распределял между членами сети.
Сейчас у подозреваемых в госизмене проходят обыски, продолжается расследование.
Ранее "Телеграф" сообщал, что двух полковников Службы безопасности Украины задержали по подозрению в государственной измене.