Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией

Двух полковников Службы безопасности Украины задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом со ссылкой на свои источники в среду, 21 июля, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, один из полковников при задержании утверждал, мол: "Таким, как вы, недолго осталось".

Другой же полковник был в отставке.

Обоих задержали по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 12-15 лет с конфискацией имущества или без такового.

"Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", - подытожил Цаплиенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине открыли дело об госизмене в отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака.