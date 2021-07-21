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Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией

Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
21:00 Сегодня Телеграф

Двух полковников Службы безопасности Украины задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом со ссылкой на свои источники в среду, 21 июля, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, один из полковников при задержании утверждал, мол: "Таким, как вы, недолго осталось".

Другой же полковник был в отставке.

Обоих задержали по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 12-15 лет с конфискацией имущества или без такового.

"Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", - подытожил Цаплиенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине открыли дело об госизмене в отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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СБУ, Задержание, Госизмена.
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