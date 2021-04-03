Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене (документ)

Народные депутаты фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак стали фигурантами уголовного дела о "Государственной измене". Такую информацию озвучил народный депутат Алексей Гончаренко на своем telegram-канале.

Нардеп от "Европейской солидарности" написал заявление в Офис Генерального прокурора с требованием привлечь Козака и Медведчука. В частности, Гончаренко приводил высказывания главы фракции "ОПЗЖ" во время интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. В нем кум Путина комментировал санкции СНБО относительно Козака, а также аннулирование лицензий телеканалов 112, ZIK та NewsOne. По мнению. Гончаренко, Медведчук допустил ряд высказываний, которые могут быть восприняты как госизмена.

Нардепу пришел ответ из генпрокуратуры, где сообщили, что его заявление присоединено к материалам уголовного производства против Медведчука и Козака, которое расследует Государственное бюро расследований.

Напомним, правоохранители провели обыски на фирмах, принадлежащих родственникам Виктора Медведчука и Тараса Козака.