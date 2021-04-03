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Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене (документ)

Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене (документ)
11:47 Сегодня Телеграф

Народные депутаты фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак стали фигурантами уголовного дела о "Государственной измене". Такую информацию озвучил народный депутат Алексей Гончаренко на своем telegram-канале.

Нардеп от "Европейской солидарности" написал заявление в Офис Генерального прокурора с требованием привлечь Козака и Медведчука. В частности, Гончаренко приводил высказывания главы фракции "ОПЗЖ" во время интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. В нем кум Путина комментировал санкции СНБО относительно Козака, а также аннулирование лицензий телеканалов 112, ZIK та NewsOne. По мнению. Гончаренко, Медведчук допустил ряд высказываний, которые могут быть восприняты как госизмена.

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Нардепу пришел ответ из генпрокуратуры, где сообщили, что его заявление присоединено к материалам уголовного производства против Медведчука и Козака, которое расследует Государственное бюро расследований.

ответ

Напомним, правоохранители провели обыски на фирмах, принадлежащих родственникам Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Госизмена, Виктор Медведчук, Алексей Гончаренко, Тарас Козак.
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