Прокуратура взялась за фирмы родственников Медведчука и Козака: проводятся обыски, - СМИ

В пятницу, 19 марта, силовики начали обыски на фирмах родственников народных депутатов фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука (пребывающего под санкциями) и Тараса Козака (также включен в санкционный список СНБО) В следственных действиях принимают участие сотрудники полиции и прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - указал он.

Следственные действия проходят в Закарпатье. Они связаны с расследованием дела о возможном незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. Тогда на участке возвели оздоровительный комплекс "Паражин".

Также силовики нагрянули на предприятие "Керамбуд", принадлежащее брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Изучают факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

Отметим, Ранее силовики уже обыскивали объекты сети АЗС Glusco, которую также связывают с Медведчуком.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский готов бросить вызов любому олигарху.