Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука

Прокуратура взялась за фирмы родственников Медведчука и Козака: проводятся обыски, - СМИ

Прокуратура взялась за фирмы родственников Медведчука и Козака: проводятся обыски, - СМИ
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 марта, силовики начали обыски на фирмах родственников народных депутатов фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука (пребывающего под санкциями) и Тараса Козака (также включен в санкционный список СНБО) В следственных действиях принимают участие сотрудники полиции и прокуратуры.

Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - указал он.

Следственные действия проходят в Закарпатье. Они связаны с расследованием  дела о возможном незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. Тогда на участке возвели оздоровительный комплекс "Паражин".

Соратники Медведчука регулярно летали в Россию и Крым, несмотря на агрессию Путина против Украины - росСМИ

Также силовики нагрянули на предприятие "Керамбуд", принадлежащее брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Изучают факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

Отметим, Ранее силовики уже обыскивали объекты сети АЗС Glusco, которую также связывают с Медведчуком.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский готов бросить вызов любому олигарху.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 141

Все по теме:

Прокуратура, Санкции, Виктор Медведчук, Обыски, Тарас Козак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
03 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь