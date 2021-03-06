Соратники Медведчука регулярно летали в Россию и Крым, несмотря на агрессию Путина против Украины - росСМИ

В Украине существует немало политиков, для которых агрессия Кремля и война не повод лишать себя удовольствия посетить Россию или оккупированный Крым. Многие депутаты фракции ОПЗЖ постоянно летали в гости к восточному соседу.

Об этом свидетельствуют данные, озвученные "Новой газетой".

Отдельно можно упомянуть лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, регулярно посещавшего Россию вместе с однопартийцами и присутствовавшего на встречах в Кремле. Однако, справедливости ради, Медведчук все-таки выступал коммуникатором между Москвой и Киевом в рамках нормандского формата.

Чего не скажешь о его соратниках. Первое место в списке "путешественников" занял Ренат Кузьмин. С 2015 по 2019 год он совершил 240 перелетов по маршруту Москва — Симферополь — Москва (иногда Санкт- Петербург — Симферополь). Уточним, депутатом Кузьмин стал лишь летом 2019 года. До этого он находился в розыске по делу о преступлениях на Майдане. Поэтому экс-генпрокурор проживал в оккупированной Ялте.

Осенью 2019 и в марте 2020 Ринат Кузьмин снова посещал оккупированный Симферополь и Москву. По данным журналистов, с ним летали его однопартийцы Тарас Козак и Александр Колтунович.

Кстати, нардеп Тарас Козак, формальный владелец заблокированных телеканалов, также частый гость в столице Российской Федерации. Огромное количество своих полетов в другие страны и обратно в Украину он совершал транзитом через Москву.

Напомним, народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов прокомментировал "Телеграфу" санкции в отношении Виктора Медведчука.