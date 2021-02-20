Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек.

Анонсировано и «продолжение банкета».

Активизацию президента Владимира Зеленского и СНБО в борьбе с кумом Владимира Путина и его окружением, а также возможное дальнейшее развитие событий прокомментировал "Телеграфу" народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Посредством решений СНБО Зеленский проводит атаку на две основные проблемы - войну на Востоке и топ-коррупцию. В течение первых полутора лет пребывания на должности президент пытался достичь мира на Донбассе путем компромисса. Результатом этого стало продолжительное полугодовое перемирие. Но в обмен на прекращение обстрелов российская сторона требовала проведения нереалистичных политических реформ в Украине, с созданием фактически федеративного государства и сменой внешнеполитического курса. Также Россия усиливала информационную деятельность в Украине, продвигая свою повестку и атакуя любые инициативы Зеленского. Теперь власть меняет свою модель отношений с РФ и переходит к погрому лояльных Кремлю структур в Украине. Блокируются частоты и источники финансирования, при поддержке Запада и большинства населения", - поясняет Игорь Попов.

По его мнению, решение СНБО о возвращении государственного контроля над нефтепроводом "Прикарпатзахідтранс" (рус."Прикарпатзападтранс"), известного как "труба Медведчука", является ответом на ожидания общества по наказанию топ-коррупционеров.

"Зеленский сразу после победы ставил задачи для НАБУ и Офиса Генпрокурора ускорить расследование дел о крупной коррупции и передать их на рассмотрение суда, - напоминает эксперт. – В силу ряда причин, задачи не были выполнены, что стоило должности Генпрокурору и утраты доверия к антикоррупционным структурам. Теперь для кампании против топ-коррупционеров могут использовать механизм решений СНБО. На сомнительным путем полученное имущество будут накладывать аресты и санкции - и возвращать под государственный контроль. Юридическая сторона подобного пути не является безукоризненной, но общество, наверняка, оценит высшую справедливость таких решений".

Игорь Попов считает, что эффективным дополнением этих решений может стать арест и возвращение активов коррупционеров за рубежом. И это может стать возможным при реальной поддержке западных стран.

"Местонахождение сомнительных активов давно известно их правоохранительным органам. Нужна лишь политическая команда для запуска процесса, и готовность украинских властей к кооперации. Пострадать могут любые из нескольких поколений предшественников. И пока что оппоненты Зеленского не демонстрируют действенных способов противодействия кампании против них", - резюмирует эксперт.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112 Украина, Newsone.

После пятничного решения о введении санкций в отношении Медведчука секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новый пакет ограничений в отношении других нардепов.