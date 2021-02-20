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Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
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Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше

Зеленский убивает двух зайцев: что стоит за ударом властей по Медведчуку и чего ждать дальше
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек.

Анонсировано и «продолжение банкета».

Активизацию президента Владимира Зеленского и СНБО в борьбе с кумом Владимира Путина и его окружением, а также возможное дальнейшее развитие событий прокомментировал "Телеграфу" народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

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"Посредством решений СНБО Зеленский проводит атаку на две основные проблемы  - войну на Востоке и топ-коррупцию. В течение первых полутора лет пребывания на должности президент пытался достичь мира на Донбассе путем компромисса. Результатом этого стало продолжительное полугодовое перемирие. Но в обмен на прекращение обстрелов российская сторона требовала проведения нереалистичных политических реформ в Украине, с созданием фактически федеративного государства и сменой внешнеполитического курса. Также Россия усиливала информационную деятельность в Украине, продвигая свою повестку и атакуя любые инициативы Зеленского. Теперь власть меняет свою модель отношений с РФ и переходит к погрому лояльных Кремлю структур в Украине. Блокируются частоты и источники финансирования, при поддержке Запада и большинства населения", - поясняет Игорь Попов.

По его мнению, решение СНБО о возвращении государственного контроля над нефтепроводом "Прикарпатзахідтранс" (рус."Прикарпатзападтранс"), известного как "труба Медведчука", является ответом на ожидания общества по наказанию топ-коррупционеров.

"Зеленский сразу после победы ставил задачи для НАБУ и Офиса Генпрокурора ускорить расследование дел о крупной коррупции и передать их на рассмотрение суда, - напоминает эксперт. – В силу ряда причин, задачи не были выполнены, что стоило должности Генпрокурору и утраты доверия к антикоррупционным структурам. Теперь для кампании против топ-коррупционеров могут использовать механизм решений СНБО. На сомнительным путем полученное имущество будут накладывать аресты и санкции - и возвращать под государственный контроль. Юридическая сторона подобного пути не является безукоризненной, но общество, наверняка, оценит высшую справедливость таких решений".

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Игорь Попов считает, что эффективным дополнением этих решений может стать арест и возвращение активов коррупционеров за рубежом. И это может стать возможным при реальной поддержке западных стран.

"Местонахождение сомнительных активов давно известно их правоохранительным органам. Нужна лишь политическая команда для запуска процесса, и готовность украинских властей к кооперации. Пострадать могут любые из нескольких поколений предшественников. И пока что оппоненты Зеленского не демонстрируют действенных способов противодействия кампании против них", - резюмирует эксперт.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112 Украина, Newsone.

После пятничного решения о введении санкций в отношении Медведчука секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новый пакет ограничений в отношении других нардепов.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Санкции, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Игорь Попов.
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