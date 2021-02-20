В Украине анонсировали введение новых санкций против нардепов: что известно

СНБО расширит список народных депутатов, к которым будут применены санкции. Об этом в пятницу, 19 февраля, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", заявил секретарь координационного органа Алексей Данилов.

"Когда я здесь выкрикиваю какие-то слова, должен нести за них ответственность. И я когда в прошлый раз говорил, что дальше будет, поверьте, дальше будут оффшоры. Собственность и все, что украли у украинского народа, будет возвращено. Более того, могу сказать, что все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние 300-400 миллионов, где это все было взято? Ведь они ни разу не работали в бизнесе", - отметил политик.

По словам Данилова, уже наследующем заседании СНБО будут введены новые санкции.

"И там будут депутаты, многие из тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать", – сообщил секретарь СНБО.

Напомним, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" Данилов также высказался о ситуации с трубопроводом, которым, по его словам, владеют Виктор Медведчук и Оксана Марченко.