Данилов пообещал вскоре рассказать, кто не замечал "трубу Медведчука"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 19 февраля поручил Кабмину принять необходимые меры для сохранения, возвращения в собственность государства и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433км, проходящих через территорию Украины.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета, речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара-Западное направление", принадлежащем компании "Прикарпатзахідтранс" (рус."Прикарпатзападтранс").

Позже в пятницу в эфире "Свобода слова Савіка Шустера" Данилов также высказался о ситуации с трубопроводом, которым, по его словам, владеют Медведчук и Марченко.

"На территории Украины с 1991 года существует продуктопровод протяженостью 1433 километра, который проходит по территорим Украины но удивительным образом до сих пор не оказался во владении государства. Более того, через процедуру определённых манипуляций, после 2015 года он таким же удивительным способом оказывается в собственности частной компании, которая имеет иностранное происхождение, но управляет этим продуктопроводом два гражданина Украины", - рассказал секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что "в ближайшее время все население Украины узнает, кто у украинского народа украл продуктопровод 1433 километра, и кто не видел этот комплекс на территории Украины".

"Когда проводили процессуальные действия, очень много интересных вещей стали явными. Странно, когда такой объект никто не замечает", - добавил Данилов.

Как сообщалось, СНБО Украины в пятницу, 19 февраля, принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек - одной гражданки Украины и пяти граждан РФ.