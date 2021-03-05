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В Офисе президента заявили, что Зеленский готов бросить вызов любому олигарху

В Офисе президента заявили, что Зеленский готов бросить вызов любому олигарху
09:42 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский ведет наступление на олигархат по всем направлениям:  от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации. События последних месяцев показали, что его команда инициировала ряд шагов, указывающих на готовность снизить влияние современных магнатов.

Об этом в своей статье аналитическому изданию "Atlantic Council" написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

В статье автор сделала акцент на том, что до прихода Владимира Зеленского в большую политику, в Украине десятилетиями господствовал олигархат, из-за которого Украина погрязла в нищете и коррупции. Их подавляющая мощь удерживает Украину в ловушке устаревшего и дисфункционального прошлого, не давая возможность стране реализовать свой истинный потенциал.

Юлия Мендель привела несколько примеров шагов Зеленского, направленных на борьбу с олигархам.

Резкое повышение тарифов на газ для украинцев вначале 2021 года вылилось в громкий скандал, который связывают с именем Дмитрия Фирташа. Именно олигарх, по мнению Мендель, как доминирующая фигура на внутреннем рынке газа, , имел возможность получить огромную прибыль на более высоких тарифах. "В ответ на кризис цен на газ администрация Зеленского приняла решение временно возобновить государственное регулирование цен на рынке энергоносителей", - отмечает пресс-секретарь.

Следующим шагом президента стали недавние меры, принятые в отношении Виктора Медведчука. Речь идет о закрытии трех крупных каналов, а также введение личных санкций против самого фигуранта и его жены.

Не обошлось и без упоминания в статье о ситуации с Приватбанком. Мендель напомнила, что в конце февраля НАБУ объявило,  трое бывших топ-менеджеров крупнейшего банка страны подозреваются в мошенничестве на сумму 5,5 миллиардов долларов.

"Дело Приватбанка долгое время служило символом безнаказанности олигархов. Прогресс в направлении правосудия будет рассматриваться как крупный прорыв для Украины", - отмечает Юлия Мендель.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как президент Владимир Зеленский принимал решение по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ПриватБанк, Дмитрий Фирташ, Виктор Медведчук, Олигархи, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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