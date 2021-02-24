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"Здесь так принято, так делают все банкиры": почему задержание топ-менеджмента "Привата" ничего не значит

"Здесь так принято, так делают все банкиры": почему задержание топ-менеджмента "Привата" ничего не значит
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф

Финансовый аналитик, ассоциированный эксперт Case Украина, замдиректора департамента финстабильности НБУ (2015-19гг) Евгений Дубогрыз поделился своими мыслями по поводу банков, подозрений в растрате 136 млн грн экс-председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам этого финучреждения, связанных кредитов и прочих порочных практик.

Своими размышлениями он поделился в соцсети Facebook:

"Вот тут бывшим топ-менеджерам Привата предъявили прокурорские подозрения в растрате, выводе денег и прочем головотяпстве со взломом. Типа выполняли распоряжения Коломойского или не Коломойского, нагрели вкладчиков на миллиарды их кровных депозитов, кредиты вывели и перестали отдавать, а потом за это все заплатило государство. «И по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тысчонок под сто — всего-то-навсего — должен был бы им выплатить Большой театр, то есть государственное учреждение. Ты, Ручечник, усекаешь, про что я толкую? — Указ «семь — восемь» мне шьешь… — ни на миг не задумался Ручечник» (с) Вайнеры, «Эра милосердия».

И кто-то даже этим пидозрам радуется, мол, награда нашла героев, нечего отэтовот бизнеса акционера кредитовать да чужие деньги выводить.

Да ни нашел никто и ничего, камон. Проблема в том, что такое поведение не считается чем-то предосудительным. Ни в банкирских кругах, ни даже в околобанкирских (была как-то у нас на встрече в сфа-сообществе интересная неформальная дискуссия на эту тему). Ну кредитуют связанных с акционерами лиц, ну выводят деньги по команде, ну не платят по кредитам (это уже о компаниях, а не о банках), ну и что, все так делают, какие претензии к менеджерам, их дело маленькое, выполнять, что акционер говорит [а зарплата большая, так потому и большая, что слушают акционера]. Здесь так принято. Все так делают, все банкиры, абсолютно все. И те, кто пришел в регулятор из банковского сектора, тоже делали или хотя бы знали. Какие претензии?

Более того, этот опыт, эти практики и дальше транслируются в банках как нормальные и общепринятые, и даже как полезные. «Чего вы ополчились на связанных заемщиков, это же самые надежные заемщики, банк о них все знает, акционер ведь один». Подобную фразу в различных ее вариациях я в НБУ от коллег разного уровня, от линейных надзорщиков до начальников, слышал, наверное, даже не раз, а не один десяток раз. И нет никакого смысла строго судить людей, которые это говорили и так искренне считают. Они так привыкли работать годами, для них это была нормальная практика. Как и много других практик, которые в совокупности чуть не довели банковскую систему до цугундера в 2014-2015, на эту тему можно долго вспоминать и рассказывать разные истории.

Более того, как мне кажется, эти вот свежие подозрения топ-менеджменту Привата мало кто воспринимает как наказание за вывод денег или там инсайдерское кредитование пустышек. И, как мне кажется, и сами фигуранты дел тоже не воспринимают. Воспринимается это все то ли как ссора Зеленского с Коломойским, или попытка уладить отношения с МВФ («ничего личного, Игорь Валерьич, джаст бизнес – надо ястребов из МВФ утихомирить, чтобы кредит дали, не выходит под судебную реформу, так хоть под посадки приватовцев») или что-то еще, но не как потенциальное наказание за приватовские прошлые дела.

Точно так же сейчас есть куча других практик, которые выглядят со стороны диким абсурдом и недоразумением (на языке НБУ это звучит как «призводять до накопичення системних ризиків»). Все эти ОВДП в госбанках и негосбанках, все это кредитование госпредприятий исключительно госбанками («а то враг узнает секреты», а то он так тех «секретов» не знает), все эти последние изменения регуляций, чтобы банки могли кредитовать черт знает кого, без денег и отчетности, и рассказывать, что это надежные заемщики, вот вам и бум кредитования, все это ломбардное добазельское кредитование, когда «да какая разница, что там у заёмщика с финансами, лишь бы залоги были хорошие», и да, все это постоянное снижение требований к кредитному риску по залогам, когда сарай в селе при желании можно оценивать по цене дворца Разумовских, а бумаги сельсовета пгт Большие Собаки как американские T-bills. Да и много всего еще.

И все это дальше транслируется через регулятора, через «банкиров с опытом», через разные там беспощадные лицензионные требования к персоналу, где главное опыт, этот отрицательный опыт передается дальше, и в итоге уже никто и не помнит, откуда эти практики взялись, и зачем нужны, просто «здесь так принято», как в той истории с шимпанзе, которых били током.

Эту проблему не решить, как говорится, «одним выстрелом». Да и подозрения и даже возможные посадки в тюрьму не сильно помогут, точней, уверен, что вообще не помогут. Потому что так делали все. «Делали все, а сажают не всех – избирательное правосудие», может сказать кто-то, и будет прав. И всех тоже не пересажаешь. Какие-то одиночные выстрелы вроде исследований НБУ, что на связанном кредитовании даже без Привата экономика потеряла что-то больше 200 миллиардов, из которых большую часть заплатил Держбюджет, то есть налогоплательщики, так и остаются одиночными выстрелами, о которых никто уже и не помнит. (Кстати, да, хоть кто-то вспомнит, когда НБУ это делал, и к каким выводам пришел?).

И смены регуляций по тем же связанным лицам – причем, под давлением МВФ, сами не додумались – они помогают до поры до времени. Потому что в реальности они будут помогать, если сами банкиры поймут, что это не прихоть НБУ, которая сегодня такая, а завтра такая, а необходимость. Нет, есть такие, что поняли, действительно есть, но их немного, как мне кажется, критическая масса не набирается даже сейчас. В том смысле, что выполняют нормативы по связанности из-под палки и порой просто на бумаге, в реальности же не считают, что так надо, просто вот НБУ такой злой, ничего, попустится.

Я к тому, что это все – изменение практик, что в банкинге, что в небанкинге, отказ от откровенного головотяпства и бессмыслицы (или, мягко, legacy, т.н. «исторической памяти»), к которому привыкли – это долгая очень история, которую одним решительным шагом в турборежиме не сделаешь. И инициатива тут, в банковском секторе, может быть только сверху, как раз потому, что сектор так привык, выполнять указания, не задумываясь над смыслом и даже игнорируя этот смысл, если он противоречит указаниям. А как его сверху отнициативить, когда вверху такие же банкиры с такими же практиками, для которых это все понятно, и другого знать никто не хочет. Порочный круг, как мне кажется".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ПриватБанк, Блог, Подозрения, Евгений Дубогрыз.
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