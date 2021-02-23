Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского

В понедельник, 22 февраля, в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка", фигуранта дела о растрате миллионов долларов менеджментом данного финучреждения Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины на частном самолете, возможно принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

Почему это произошло именно сейчас? Какова вероятность, что вскоре возьмутся и за самого Коломойского? Ситуацию эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

"Тогдашний президент Украины Петр Порошенко провел национализацию "ПриватБанка" прежде всего, чтобы лишить своего политического соперника Игоря Коломойского инструмента, которым тот мог обрушить финансовую систему страны и власть Петра Алексеевича заодно. Но внешне это было оформлено, разумеется, как борьба со злоупотреблениями в "Привате". Поэтому с самого начала были запущены следственные действия против учредителей и руководства банка, под которые попадал и Владимир Яценко", - поясняет Александр Кочетков.

По его словам, следственная машина всё это время очень неспешно, но крутилась.

"При этом, – продолжает эксперт, – было довольно сложно обнаруживать нарушения в деятельности руководителей "Привата", но не замечать их у руководства Нацбанка, хотя они в ряде схем действовали сообща. И вот сейчас следственные действия добрались до Яценко".

Политтехнолог считает, что не нужно искать в этом какую-то политическую подоплеку.

"Хотя бы потому, что от Яценко до Коломойского – дистанция достаточно большая. И не факт, что следствие эту дистанцию преодолеет. Скорее, на активность следствия влияют многочисленные суды, которые ведут бывшие владельцы "Привата" с Украиной. А аресты бывших приватовских функционеров усиливают юридическую позицию Украины", - поясняет аналитик.

Как сообщал "Телеграф", инвестиционный банкир Сергей Фурса не исключил, что после задержания Владимира Яценко спецслужбы возьмутся за олигарха Игоря Коломойского.

А генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что кто-то из ее окружения "слил" информацию Владимиру Яценко о подготовке его задержания, в связи с чем тот и предпринял попытку вылететь из Днепра в Вену. Но не успел. Утром во вторник Венедиктова сообщила, что согласовала подозрение трем бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" за растрату 136 млн гривен.