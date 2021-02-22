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В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали

В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали
15:25 Сегодня Телеграф страница НАБУ в Facebook

В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задерживают бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка топ-фигуранта дела о данном финучреждении, который хотел сбежать из Украины на частном самолете.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Facebook в понедельник днем.

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"Генпрокурор согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой – ред.)", - сообщает НАБУ.

В Бюро рассказали, что по имеющейся у них оперативной информации, экс-служащий планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

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"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - говорится в информации.

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В НАБУ не сообщают имени фигуранта.

Вместе с тем, интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о первом заместителе председателя правления ПриватБанка в 2016 году Владимире Яценко.

Как пишет издание, бывшие топ-менеджеры национализированного ПриватБанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса ПриватБанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ПриватБанк, Задержание, Борисполь, НАБУ, Подозрение, Владимир Яценко.
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