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Задержание бывшего топ-чиновника "ПриватБанка": Венедиктова заговорила о "кроте" в своем окружении

Задержание бывшего топ-чиновника "ПриватБанка": Венедиктова заговорила о "кроте" в своем окружении
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что кто-то из ее окружения "слил" информацию бывшему заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко о подготовке его задержания, в связи с чем он и предпринял попытку вылететь из Днепра в Вену, но не успел.

Об этом глава ГПУ сообщила на своей странице в Facebook.

"Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", каким-то удивительным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре",- написала она, отметив, что самолет все же удалось не отпустить в небо.

По ее словам, этот прецедент станет поводом для отдельного уголовного производства в дальнейшем.

"Иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования в этот раз", - добавила Венедиктова.

Венедиктова о задержании Яценко

Венедиктова о задержании Яценко

Венедиктова о задержании Яценко

Напомним, в понедельник, 22 февраля, в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задерживают бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка топ-фигуранта дела о данном финучреждении, который хотел сбежать из Украины на частном самолете.

Как сообщал "Телеграф", ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса не исключил, что после задержания Владимира Яценко спецслужбы возьмутся за олигарха Игоря Коломойского.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Ирина Венедиктова, Задержани, Владимир Яценко.
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