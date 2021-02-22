"Назревает второе чудо святого Байдена": Фурса прокомментировал задержание топ-фигуранта дела о ПриватБанке

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал задержание бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко.
Об этом он написал в Фейсбук.
"Во-первых, это красиво. Первый топ-менеджер Приватбанка времен Коломойского пошел. За ним должны пойти и другие топ-менеджеры банка, привет всем фанатам Дубилета (бывшего министра КМУ Дмитрия Дубилета, - ред.)", - написал он.
Фурса предположил, что далее спецслужбы возьмутся за олигарха Игоря Коломойского.
"Просто посадить стрелочников не катит, даже если этот стрелочник бывший акционер Приватбанка, зампред Приватбанка и один из творцов Монобанка", - добавил он.
Происходящее же Фурса объяснил тем, что "назревает второе чудо святого Байдена".
Как сообщалось ранее, в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали топ-фигуранта в деле "ПриватБанка", который хотел сбежать из Украины на частном самолете.