"Назревает второе чудо святого Байдена": Фурса прокомментировал задержание топ-фигуранта дела о ПриватБанке

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал задержание бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Во-первых, это красиво. Первый топ-менеджер Приватбанка времен Коломойского пошел. За ним должны пойти и другие топ-менеджеры банка, привет всем фанатам Дубилета (бывшего министра КМУ Дмитрия Дубилета, - ред.)", - написал он.

Фурса предположил, что далее спецслужбы возьмутся за олигарха Игоря Коломойского.

"Просто посадить стрелочников не катит, даже если этот стрелочник бывший акционер Приватбанка, зампред Приватбанка и один из творцов Монобанка", - добавил он.

Происходящее же Фурса объяснил тем, что "назревает второе чудо святого Байдена".

Как сообщалось ранее, в Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали топ-фигуранта в деле "ПриватБанка", который хотел сбежать из Украины на частном самолете.