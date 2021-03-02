"Так это же кошмар": Аваков рассказал о реакции Зеленского на факты по "трубе Медведчука"

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как президент Владимир Зеленский принимал решение по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Авакова решение о введении санкций против и подконтрольных ему компаний разрабатывалось еще с осени 2020 года. В феврале 2021, во время одного из заседаний Совета нацбезопасности и обороны, представители СБУ предоставили собранные доказательства.

"Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи", - рассказал Аваков.

По его словам у МВД есть огромное количество дел по этому вопросу, но зачастую суды становились на сторону Медведчука.

"Когда мы пытались идти или вправо, или влево, так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много, как вы правильно заметили, дополнительного политического интереса", - сказал он.

По его словам, когда Зеленский увидел эти документы, то он не колебался в принятии решений.

"Он такой человек, он сказал: "Так это же кошмар!" И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу", - подчеркнул он.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек - одной гражданки Украины и пяти граждан РФ.