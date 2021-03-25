СБУ пришла с обысками к людям Медведчука: расследуют их участие в аннексии Крыма

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пришли в пятницу, 25 марта, с обыском в офис общественной организации "Украинский выбор – Право народа", которую возглавляет народный депутат Виктор Медведчук, оказавшийся под санкциями. Активистов подозревают в содействии оккупации Крыма и Севастополя в 2014 году.

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - сообщает пресс-служба СБУ.

Наемники занимались преследованием украинских активистов на полуострове и захватывали административные здания органов власти Украины.

Руководство общественной организации имитировало ликвидацию 210 ячеек, расположенных в оккупированном Крыму. В то же время, официально никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Структура продолжала свою антиукраинскую деятельность в Крыму вплоть до 2017 года.

По данным СБУ, члены ОО принимали участие в организации и проведения незаконного референдума и незаконных выборов на полуострове. Также они причастны к совершению ряда других преступлений.

По данному факту в СБУ открыли уголовное производство по статье "служебный подлог", Решается вопрос о сообщении участникам организации о подозрениях по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена".

Напомним, силовики пришли с обыском на фирмы родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака.